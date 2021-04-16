Австралийский дайвер три часа дрейфовал в кишащем акулами океане и спасся

16 апреля 2021

Житель австралийского штата Квинсленд три часа провел в кишащей акулами воде после того, как его лодка перевернулась вблизи Большого Барьерного рифа. На видео произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

15 марта 24-летний шахтер Коди Лав (Cody Love) занимался дайвингом в районе Большого Барьерного рифа. Из-за сильного течения его лодка перевернулась. В результате мужчина оказался один на один с акулами, которые плавали поблизости.

Лав снял произошедшее на видео и опубликовал получившиеся видеозаписи в TikTok. Ролик набрал более девяти миллионов просмотров. На записи видно, что мужчина находится в открытом море. Он запускает в воздух сигнальную ракету, отчаянно пытаясь позвать на помощь.

На другой записи Лав все еще находится посреди океана. На заднем плане видна затонувшая лодка. «Отличный день на рифе», — замечает он. «Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море, чтобы наполнить свои морозильники», — сказал австралиец. Из-за сильных волн якорная веревка запуталась в пропеллере, и лодка перевернулась.

В следующие десять минут австралиец тщетно пытался достать из затонувшей лодки необходимые для спасения вещи. Мужчина запустил сигнальные ракеты, но ему не удалось привлечь внимание спасателей.

Спустя полчаса австралиец заметил вертолет, который летел в его направлении. «Вертолет дал мне надежду на помощь, но вся надежда испарилась, когда он развернулся и улетел», — подчеркнул Лав.

Через два часа дайвер в отчаянии подал сигнал бедствия при помощи радиомаяка, и за ним прилетел спасательный вертолет. К нему спустился дайвер, который помог Лаву подняться на борт. Спасатели дали австралийцу воды и провели медосмотр. Лав не пострадал.

Ранее сообщалось, что британские полицейские в проливе Ла-Манш спасли моряка, который три дня дрейфовал в открытом море на яхте после отказа двигателя и радиостанции. Полицейские отбуксировали яхту моряка в порт.

Хочешь узнать больше - читай отзывы